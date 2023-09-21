L’acronimo sta per Organization of Petroleum Exporting Countries e i membri sono alcune delle maggiori nazioni esportatrici. Fondata nel 1960 a Baghdad, il suo scopo è quello di coordinare le politiche legate all’oro nero a livello mondiale

"Organization of Petroleum Exporting Countries", ovvero Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio. È questo il significato dell’acronimo Opec, che identifica la struttura fondata nel settembre del 1960 a Baghdad, in Iraq, dai principali produttori del cosiddetto "oro nero" con lo scopo di gestire le politiche legate al petrolio a livello mondiale svolgendo una importante funzione di mediazione fra i loro interessi e le flessioni di prezzo del greggio. E non solo: i Paesi che ne fanno parte hanno anche stabilito accordi che prevedono aiuti di tipo economico e tecnico.

Chi fa parte dell’Opec e chi ne è uscito I Paesi che nel 1960 fondarono l’Opec erano cinque: Iraq, Iran, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela. In seguito sono state numerose le adesioni, anche se alcuni Paesi hanno poi lasciato l’organizzazione. Alle nazioni fondatrici, si sono poi aggiunti Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), Emirati Arabi Uniti (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabon (1975), Angola (2007), Guinea Equatoriale (2017) e Congo (2018). L'Ecuador ha sospeso la sua adesione nel dicembre 1992, è rientrato nell'Opec nell'ottobre 2007 ma ha deciso di ritirarsi definitivamente dall'organizzazione a partire dal 1° gennaio 2020. L'Indonesia ha sospeso la sua adesione nel gennaio 2009, l'ha riattivata nel gennaio 2016 ma ha deciso di sospenderla nuovamente in occasione della 171ª riunione della Conferenza Opec del 30 novembre 2016. Il Gabon ha cessato la sua adesione nel gennaio 1995, ma è rientrato nell'Organizzazione nel luglio 2016. Il Qatar ha lasciato il 1° gennaio 2019 e l'Angola si è ritirata definitivamente dall'organizzazione a partire dal 1° gennaio 2024. Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di uscire dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dall'Opec+ (che comprende altri dieci paesi fra cui la Russia) dall'1 maggio 2026. Per quanto riguarda la sede, in un primo momento era stata stabilita a Ginevra, ma a partire dall’1 settembre 1965 è stata trasferita a Vienna. Leggi anche Gli Emirati Arabi lasciano l'Opec dopo 60 anni