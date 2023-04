Petrolio, Opec+ annuncia taglio di un milione di barili al giorno

I tagli

L'Arabia Saudita ha annunciato un taglio della produzione di petrolio di 500mila barili al giorno a partire da maggio e per tutto il 2023, in coordinamento con altri paesi Opec e non. "Il ministro dell'Energia - riporta la Saudi Press Agency, citata da Bloomberg - ha sottolineato che si tratta di una misura precauzionale per salvaguardare la stabilità del mercato del petrolio". Il taglio si aggiunge a quello concordato alle riunione dei paesi Opec e non Opec lo scorso ottobre. Anche l'Algeria, Paese che produce più di un milione di barili di greggio al giorno, ha annunciato che ridurrà volontariamente la sua produzione di petrolio di 48.000 barili al giorno dal prossimo maggio fino alla fine del 2023. In un comunicato il ministero dell'Energia e delle Miniere ha precisato che la riduzione volontaria avverrà in coordinamento con alcuni Stati membri dell'alleanza Opec +. "È una misura precauzionale che si aggiunge alla riduzione della produzione concordata nella Trentatreesima Riunione Ministeriale Opec + del 5 ottobre 2022", si legge nella nota.