Accordo India e Russia per un aumento delle forniture di petrolio

L'intesa commerciale tra Russia e India



Nella giornata di ieri il vice primo ministro russo Alexander Novak ha dichiarato che le forniture di petrolio verso l'India sono aumentate di 22 volte nel 2022, rientrando in un discorso più ampio che pone per la prima volta la Russia fra i primi cinque partner commerciali dell'India, con un interscambio di 38,4 miliardi di dollari. Il paese del primo ministro Narendra Modi infatti, come la Cina, non aderisce alle sanzioni che il mondo occidentale ha scelto di infliggere alla Russia, perciò il petrolio proveniente da Mosca in questo momento ha un costo inferiore rispetto al passato. L'India non è l'unica nazione ad aver richiesto petrolio alla Russia, se è vero che anche paesi come Cina, Brasile, Marocco, Turchia e persino Arabia Saudita si servono degli idrocarburi russi.