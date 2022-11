Milano apre in calo dello 0,33% a 23.701 punti in linea con le altre Borse europee in attesa di conoscere il dato sull'inflazione di ottobre negli Stati Uniti, dal quale si potranno trarre informazioni per capire le prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Gli analisti si aspettano che il carovita sia in leggera discesa su base mensile dall'8,2% all'8% ma non sono escluse sorprese. Nel frattempo, sempre negli Usa, proseguono gli spogli dei voti per le elezioni di metà mandato, con i Repubblicani che hanno conquistato per pochi seggi la Camera e la corsa per il Senato ancora aperta. Sull'obbligazionario, spread Btp-Bund in rialzo a 211,2 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,275%. Al Ttf di Amsterdam il gas viene quotato a 114 euro al megawattora.