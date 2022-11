Milano e le altre piazze europee aprono in rialzo nel giorno in cui la Federal Reserve annuncerà l'entità del nuovo taglio dei tassi e darà ulteriori indicazioni sulle future mosse di politica monetaria: gli investitori danno ormai per scontato il quarto aumento consecutivo dei tassi d'interesse da 75 punti base , che porterebbe il rendimento di prestito overnight al 3,75%-4,00%, mentre l'ipotesi è che il Fomc intensifichi il dibattito su quando passare a rialzi più contenuti per evitare di mandare in recessione la più grande economia del mondo. Sul mercato obbligazionario, lo spread tra Btp italiani e omologhi Bund tedeschi apre stabile a 213 punti, con il rendimento dei Buoni che si attesta al 4,26%. Al Ttf di Amsterdam il gas viene scambiato a 122,5 euro registrando un rincaro del 5,4%.