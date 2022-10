Tim corre in Borsa dopo il consiglio d'amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti che, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, avrebbe esaminato il dossier del memorandum of understanding (Mou) fra Cdp, Macquarie, Tim, Open Fiber e Kkr in scadenza il 31 ottobre di cui Cassa ha chiesto di estenderne i termini. L'offerta non vincolante per la Rete Unica dovrebbe arrivare a fine novembre da trasformare in vincolante nel 2023. A Piazza Affari il titolo avanza del 5,3% a 0,187 euro.