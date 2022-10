1/8

Si apre una nuova finestra per gli Ecobonus, in particolare per gli incentivi dedicati all'acquisto di moto e motorini elettrici: dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022, infatti, riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it

