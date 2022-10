3/9 ©IPA/Fotogramma

I risultati di queste scelte si vedono oggi. Col metano alle stelle, le bollette energetiche sono insostenibili per imprese e famiglie. Ma il costo dell'elettricità da rinnovabili è un quinto di quella dal gas. Se avessimo investito a suo tempo su sole e vento, notano gli esperti, oggi avremmo certamente bollette più basse e - sostengono in molti - non finanzieremmo la guerra di Putin in Ucraina

Energia, con le rinnovabili in 4 anni si possono tagliare di un terzo i consumi di gas