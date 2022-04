5/11 ©Ansa

Vanno anche accelerate le procedure per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, utili anche al piano per "rimpiazzare 29 miliardi di metri cubi" di gas russo - come ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani (in foto)

Dal nucleare al green, i piani dell'Occidente per sostituire l'energia russa