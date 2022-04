Dopo l'approvazione del Def, il primo ministro italiano ha commentato così l'ipotesi di un eventuale embargo sul gas russo per far pressione su Putin e spingerlo a fermare la guerra in Ucraina. Lo stop alle forniture "non è oggetto di discussione", spiega Draghi, che però aggiunge: "Se ci propongono l'embargo sul gas e se l'Unione europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire". Se il gas russo si fermasse ora, "fino a tardo ottobre saremmo coperti dalle nostre riserve"

"Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Di fronte a queste due cose, cosa preferiamo: la pace oppure star tranquilli con l'aria condizionata accesa tutta l'estate?". Questa la frase pronunciata dal premier Mario Draghi in conferenza stampa (VIDEO) , dopo l'approvazione del Def. Un riferimento esplicito alla situazione in Ucraina e all'ipotesi di un embargo al gas russo per spingere Vladimir Putin a fermare la guerra nel Paese ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Draghi: stop a gas russo? Non è una ipotesi al momento in discussione

approfondimento

Guerra in Ucraina, navi russe nel Mediterraneo: cosa succede

Sull'ipotesi di uno stop alla fornitura di gas russo, Draghi precisa che "non è al momento oggetto di discussione. Ma la situazione si sta modificando davanti ai nostri occhi". Il premier fa riferimento allo sconcerto per "devastazioni e massacri" in Ucraina: "L'aggressione premeditata si stava svolgendo in un modo terribile, ma ora sembra che i massacri di civili e bambini aumentino e questo porta a sanzioni sempre più severe". Ma se oggi l'embargo del gas non è in discussione, spiega Draghi, "tanto più diventa orrenda questa guerra, tanto più i paesi alleati si chiedono: 'in assenza di una nostra diretta partecipazione alla guerra cosa possiamo fare per farla smettere? Per consentire all'Ucraina di sedersi al tavolo di pace da 'non serva'".