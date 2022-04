Bozza Def 2022: si ritrae crescita Pil, deficit al 5,6%

Il testo all'esame del Consiglio dei ministri. Male l'inflazione, migliora la pressione fiscale, prosegue la riduzione del debito pubblico. In arrivo 4,5 miliardi di euro per contrastare il costo delle bollette. Altri 5 miliardi verranno divisi tra aiuti ai profughi ucraini e alle aziende italiane colpite dal conflitto, contenimento dei prezzi energetici, fondi per la garanzia sul credito e coperture per l'incremento dei prezzi delle opere pubbliche