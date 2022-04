10/12 ©Ansa

SEMPLIFICAZIONE – Il disegno complessivo di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, secondo gli emendamenti, passerà anche attraverso il "rigoroso rispetto" per il Fisco di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche. In pratica, non si potranno chiedere documenti già reperibili tramite altri uffici