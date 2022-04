1/10 ©IPA/Fotogramma

Ci sono novità per quanto riguarda il bonus acqua potabile, il credito d’imposta che spetta per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, e per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti

GUARDA IL VIDEO: Acqua, divario tra Nord e Sud nella gestione dei servizi