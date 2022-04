Pnrr, al via avvisi per digitalizzazione Comuni da 400 milioni di euro

1/11 ©IPA/Fotogramma

Al via da oggi - 4 aprile - gli avvisi per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono 22.353 le amministrazioni coinvolte, dai Comuni alle scuole pubbliche. I fondi – fino al 2026 – ammontano a 2,65 miliardi di euro (in foto, il premier Mario Draghi alla presentazione del Pnrr)

GUARDA IL VIDEO: Pnrr, in Sicilia manca personale comunale per gestire i fondi