Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza ad aprile 2022

2/11 ©IPA/Fotogramma

3 APRILE - C’è tempo fino al 3 aprile per i seguenti concorsi: 14 posti in area tecnica per la città metropolitana di Genova; 31 posti di Oss Asp distretto di Fidenza; 12 posti in area amministrazione per la città metropolitana di Genova, 69 posti di Oss Asp dei Comuni della Bassa Romagna di Bagnocavallo

Alcamo, concorsi nei vigili del fuoco truccati: 14 misure cautelari