Concorso Polizia di Stato per 1000 vice ispettori: scadenza 21 aprile

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo concorso della Polizia di Stato per 1000 diplomati in qualità di Allievi Vice Ispettori. Il bando è indirizzato ai civili che vogliono entrare nella polizia, ma con riserve a favore di specifiche categorie. La data ultima per consegnare la domanda di partecipazione è il 21 aprile, e si può utilizzare il portale web della Polizia (VEDI IL BANDO).