No alla sospensione appalti per caro prezzi, l'allarme di Ance

La filiera delle costruzioni lancia l'allarme per il possibile rischio di chiusura dei cantieri. Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, parla di un "dietrofront inconcepibile del governo" riferendosi all'eliminazione, dall'ultimo decreto energia, di una norma che dava alle imprese la possibilità di prorogare o sospendere i lavori per i rincari delle materie prime. Buia spiega che tale norma "era l'unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vista l'impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità di materiali".