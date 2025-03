Milano, boom dei prezzi di hotel e stanze per il Salone del Mobile

L'analisi di Maiora Solutions, pubblicata dal Sole 24 Ore, ha monitorato le tariffe alberghiere e le proposte su Airbnb: dall’8 al 13 aprile una camera in un 3 stelle costa mediamente 470 euro, mentre in un 5 stelle il prezzo sale oltre i 1.200 euro. In un confronto con i prezzi della settimana precedente, emerge chiaramente la differenza: una notte in un hotel a 3 stelle era di soli 180 euro. Le tariffe sono salite nonostante la disponibilità di oltre 2000 soluzioni di alloggio ancora non occupate

Fino a 1.210 euro per una stanza di hotel. Questo è il picco dei prezzi per un alloggio a Milano durante i giorni del Salone del Mobile. Il capoluogo lombardo registra un’impennata dei costi per gli alloggi, con una camera doppia che arriva a triplicarsi rispetto alla settimana precedente. A due settimane dall’evento, le strutture ricettive non hanno ancora esaurito le disponibilità, con migliaia di camere libere. L'analisi di Maiora Solutions, pubblicata dal Sole 24 Ore, ha monitorato le tariffe alberghiere e le proposte su Airbnb: i prezzi per una notte in hotel a 3, 4 e 5 stelle durante il Salone del Mobile, in programma dall’8 al 13 aprile, sono notevolmente superiori rispetto ad altri periodi. In particolare, una camera in un 3 stelle costa mediamente 470 euro, mentre in un 5 stelle il prezzo sale fino a un picco di 1.210 euro.