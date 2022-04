5/10 ©Ansa

“Pertanto”, si legge nella circolare, “se l’acquisto è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, il termine è sospeso dal 23 febbraio 2020, per riprendere il suo decorso il 1° aprile 2022 (in sostanza, si conteggiano 25 mesi e 8 giorni in più)". Se quindi una persona ha comprato casa il 23 gennaio 2020 "il termine per il cambio di residenza non scadrà il 23 luglio 2021 (18 mesi dall’acquisto), ma il 31 agosto 2023”

La circolare dell'Agenzia