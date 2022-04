730 precompilato 2022: le ultime novità e cosa bisogna sapere

6/11 ©IPA/Fotogramma

Come aveva già chiarito l’Agenzia nei mesi scorsi, ci sono alcune novità per il 2022 che non riguardano solo la precompilata. Come si legge nell’apposita guida, “dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro” ed “è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA”

La guida dell'Agenzia con le novità del 2022