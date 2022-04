9/10 ©Ansa

29 APRILE, COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA - I beneficiari di varie detrazioni che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica"