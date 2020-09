2/15 ©Ansa

Questo sistema diventerà obbligatorio per i servizi online dell'Inps dal 1° di ottobre, quando il pin dell’Inps non verrà più rilasciato e sarà sostituito proprio dallo SPID. I cittadini già in possesso del "vecchio" sistema, però, lo potranno ancora utilizzare durante la fase di transizione tra pin e SPID

Terminati i contributi a fondo perduto per le imprese