Inps, in pagamento bonus baby sitter centri estivi a lavoratori sanità

Le domande protocollate e ricevute con riserva saranno elaborate in ordine di arrivo. Le prestazioni svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 potranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020

Sono in pagamento i bonus baby-sitting e bonus centri estivi per i lavoratori del settore sanitario. Lo comunica l'Inps in una nota spiegando che le domande protocollate e ricevute con riserva saranno elaborate in ordine di arrivo.

I dettagli del bonus approfondimento Bonus baby sitter anche per i nonni: ecco come richiederlo Il decreto, pubblicato il 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha disposto con l'art. 21 il rifinanziamento del Fondo stanziato per la concessione del bonus baby-sitting e bonus centri estivi per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età previsto, in alternativa ai congedi straordinari, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari (art. 25, comma, 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).