Salone del Risparmio a Milano: date, programma e ospiti

Tutto pronto per il più grande evento dedicato al risparmio gestito in Europa. La kermesse permette ai differenti attori del mercato di condividere esperienze e nuove idee, stabilire nuove collaborazioni, valorizzare il proprio know-how e aggiornare la propria conoscenza su tematiche normative, fiscali ed operative

Il Salone è cresciuto nel tempo fino a superare la soglia dei 15mila partecipanti nel 2024 e anche quella in arrivo promette di essere un'edizione positiva sotto il profilo dei numeri: gli sponsor che hanno già aderito sono oltre 90 e i visitatori attesi più di quelli dell'anno scorso. Le società e i partner aderenti contribuiranno ad arricchire la tre giorni con un programma di oltre 120 conferenze, distribuite in 14 sale all’opera in contemporanea. Per valorizzare ulteriormente i contenuti e permettere a tutti di trarre il massimo dall’esperienza, anche quest’anno Assogestioni ha organizzato un evento phygital grazie a un broadcaster ufficiale che trasmetta le conferenze in diretta e on demand.

Si accendono i riflettori sul Salone del Risparmio 2025 giunto alla XV edizione. “Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità” sarà il tema portante dell’appuntamento in programma tra il 15 e il 17 aprile al centro congresso Allianz MiCo di Milano . Una scelta che riflette la volontà di unire analisi delle tendenze contemporanee e visione prospettica, con l’obiettivo di far sì che il Salone si confermi una piattaforma di dialogo per tutti gli attori dell’industria sulle sfide e le opportunità future.

Un'offerta formativa ricca e variegata di conferenze e workshop che spazierà dai temi più tecnici e di attualità per gli operatori del settore, alle nozioni di base per i risparmiatori. L'obiettivo è quello di fornire strumenti utili per orientarsi nel mondo degli investimenti e per compiere scelte consapevoli.

Durante i tre giorni di Salone i visitatori potranno scegliere tra circa 100 conferenze, che si svolgeranno nelle 14 sale attive in contemporanea e che restituiranno la visione di asset manager, autorità ed esperti su come affrontare la sfida cruciale della competitività. Anche quest’anno i partecipanti saranno guidati nella scelta degli appuntamenti da 7 percorsi tematici: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione.

Due figure di spicco del risparmio gestito, Tommaso Corcos (Intesa Sanpaolo) e Davide Serra (Algebris) animeranno la discussione della seconda sessione, moderata dal Direttore Generale di Assogestioni, Fabio Galli. Un dialogo tra prospettive diverse, discuteranno di cosa ha funzionato, di cosa va ripensato e delle iniziative possibili per creare una vera cabina di regia nazionale, capace di orchestrare un modello di mercato su misura per l’economia e di favorire la crescita sia degli investitori istituzionali, sia del wealth management.

Nel pomeriggio, presso la Sala Assogestioni in programma due appuntamenti di rilievo che approfondiranno le nuove dinamiche del mercato dei capitali in Italia. Nella prima sessione (ore 15:00), introdotta dal Sottosegretario al MEF, Federico Freni, si presenterà il Fondo Nazionale Strategico, promosso dal MEF in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, concepito per sostenere gli investimenti nelle società quotate italiane al di fuori delle blue chips.

Le conferenze della seconda giornata

Tre gli appuntamenti organizzati da Assogestioni per la seconda giornata. Si parte in mattinata (ore 10.30, Sala Assogestioni), con un incontro che analizzerà le dinamiche demografiche e l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, ponendo l’accento sulla necessità di sinergie tra i diversi pilastri del sistema previdenziale e sullo sviluppo della previdenza complementare per offrire una base solida al futuro dei cittadini. Tra i relatori saranno presenti Mario Nava (Commissione Europea), Gabriele Fava (INPS) e Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Gli appuntamenti pomeridiani

Nel pomeriggio presso la Sala Assogestioni, il focus si sposterà su “L’innovazione che sostiene: investimenti per un pianeta in equilibrio“, in cui – dopo l’apertura istituzionale di Gemma Feliciani (BEI) – si discuterà di come la doppia sfida di competitività e sostenibilità richieda risposte innovative per guidare i risparmi privati verso modelli di crescita sostenibile e resilienti, in un contesto segnato da crisi climatiche e conflittualità sociale.

L'Intelligenza artificiale

Non poteva mancare infine il tema dell’Intelligenza Artificiale. “AI e risparmio gestito, una strategia tra rischi e opportunità” (ore 16.00, Sala Assogestioni), esplorerà l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore e con l’occasione verrà presentata la survey condotta da Assogestioni con il supporto tecnico e scientifico di Bain & Company Italy che mette in evidenza le opportunità di maggiore efficienza e personalizzazione, ma anche le sfide normative e organizzative che le SGR devono affrontare per integrare questa tecnologia in modo efficace.