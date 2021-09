Milano, Salone del risparmio: focus su capitale umano e smart working

Lo sviluppo della formazione professionale, il sostegno alla cultura della diversità e l'educazione finanziaria sono tra i temi che verranno affrontati, con focus sul capitale umano, nelle oltre 100 conferenze del Salone del Risparmio, dal 15 al 17 settembre al MiCo di Milano e online su Fr Vision. Con il Salone del Risparmio giunge inoltre alla sua 5/a edizione Icu - Il tuo Capitale Umano, il programma promosso da Assogestioni, che si propone di avvicinare i giovani con competenze di tipo gestionale, economico, giuridico e quantitativo a una carriera nel risparmio gestito e che mette a disposizione tirocini formativi.

I temi del Salone del risparmio

Restando sul tema del lavoro, il Salone quest'anno dedica attenzione allo smart working e delle misure dedicate al mondo del lavoro che potranno contribuire a ridurre le diseguaglianze di genere. Assogestioni ha affidato al Politecnico di Milano una ricerca per approfondire la diffusione attuale, nonché l'interesse a sviluppare in futuro, iniziative di smart working da parte delle Sgr, partendo dall'analisi dell'esperienza di remote working dell'ultimo anno. Assogestioni inoltre considera la formazione professionale come un elemento strategico e complementare all'educazione finanziaria nel processo per trasformare il risparmio in investimenti. Per questo ha da tempo avviato un processo per investire sulla formazione dei consulenti affinché possano coltivare le proprie competenze e farsi promotori culturali dell'alfabetizzazione finanziaria dei clienti. In questo senso si inseriscono il percorso tematico dedicato, le 60 ore di formazione professionale e le oltre 20 conferenze certificate da Efpa Italia e Cfa Society Italy. Ci sarà poi una giornata aperta anche al pubblico, per dare spazio all'educazione finanziaria e alle necessità di pianificazione finanziaria degli investitori privati, con circa 30 conferenze.

Tra i relatori i ministri Bonetti e Cingolani

I ministri Elena Bonetti (pari opportunità) e Roberto Cingolani (transizione ecologica) hanno confermato la loro presenza. Al salone sono attesi oltre 300 relatori e hanno confermato la loro partecipazione oltre 8mila professionisti del settore. All'edizione 2021 del Salone del Risparmio sono attesi inoltre la presidente della commissione problemi economici e monetari del Parlamento Europeo Irene Tinagli, il presidente del Cnel Tiziano Treu, il direttore esecutivo dell'Esma (Consob europea) Natasha Cazenave, i commissari Consob Paolo Ciocca e Carmine Di Noia e il direttore generale della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) Lucia Anselmi. In agenda anche incontri con Frédéric Laloux, esperto di organizzazione aziendale, del neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, del premio Nobel Joseph Stiglitz, dell'economista Carlo Cottarelli, del segretario generale del Censis Giorgio De Rita, e di Carlo Ratti, professore del Mit di Boston e socio fondatore dell'omonimo studio Carlo Ratti Associati. Il programma prevede anche la partecipazione dello scrittore Alberto Angela, della ciclista Vittoria Bussi, dell'astronauta Maurizio Cheli, del fondatore di Telegram Pavel Durov, della campionessa di sci Isolde Kostner, del conduttore televisivo Carlo Massarini, del climatologo Luca Mercalli, e del capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio Gianluca Vialli.