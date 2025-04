Istat, propensione a risparmio famiglie in crescita: al 9% nel 2024

Il reddito disponibile dei nuclei familiari è aumentato del 2,7% e il loro potere d'acquisto dell'1,3%. La spesa per consumi finali cresce dell'1,7%. Cosa dicono i conti nazionali per settore istituzionale

Nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 2,7% e il loro potere d'acquisto dell'1,3%. La spesa per consumi finali cresce dell'1,7% e la propensione al risparmio delle famiglie sale al 9,0%, dall'8,2% del 2023. Il tasso di investimento scende al 9,3% dal 10,2% del 2023. Lo indica l'Istat diffondendo i conti nazionali per settore istituzionale. Sempre l'Istat certifica che Il tasso di profitto delle società non finanziarie cala al 43,3% (dal 46,1% del 2023), per la diminuzione del risultato lordo di gestione del 5,2% a fronte di una modesta crescita del valore aggiunto, pari allo 0,9%. Il tasso di investimento si mantiene sostanzialmente stabile al 22,0%.