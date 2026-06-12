L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Lo scorso 26 maggio è stato ucciso Gianluca Ibarra Silvera, colpito a morte con almeno 30 coltellate nella stazione di Milano Certosa. Per il delitto si trovano in carcere due sospettati. Il giovane era stato aggredito da almeno 17 persone e raggiunto con un fendente che gli ha reciso l'arteria femorale provocando un’emorragia fatale. Il legale della famiglia del ragazzo, Paolo Camporini, ha chiarito che Gianluca e il fratello, che era riuscito a scappare, "non avevano mai avuto nulla a che fare con gang di Latinos", che li ha aggrediti.

La Corte di Assise di Lucca ha emesso una sentenza nei confronti di Cinzia Dal Pino, che nel settembre 2024 investì con la propria auto l’uomo che poco prima le aveva sottratto la borsa, uccidendolo. La donna ha seguito la lettura del verdetto in aula, accanto alla figlia, senza lasciar trasparire alcuna reazione.

Maria Rosaria Boccia, già accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, torna a far parlare di sé per la chiusura di nuove indagini da parte della Procura di Napoli.

Dopo l’Africa, prosegue il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Tra le tappe del viaggio del Santo Padre c’è stata l’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Familia, la visita ai detenuti in carcere e l’incontro con i reali spagnoli.

Notizie dall’estero. Nei giorni scorsi, Belfast è stata teatro di violente proteste che hanno destabilizzato la comunità. Decine di dimostranti hanno incendiato case e veicoli, lanciando “un pogrom" contro gli stranieri.

Ancora riflettori sul caso Epstein. Nei giorni scorsi, un personaggio di alto profilo è comparso a Capitol Hill per testimoniare alla Commissione d'inchiesta sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019.

Sul fronte sport, al via i Mondiali di calcio 2026. Le gare della Coppa del Mondo si disputeranno Oltreoceano, in 16 città diverse. Per la prima volta, sono 48 le nazionali coinvolte ma manca l'Italia, eliminata negli spareggi ai calci di rigore dalla Bosnia.

Lo spettacolo. Nei giorni scorsi si è aperto un importante festival cinematografico internazionale, tra grandi ospiti, anteprime e omaggi al cinema. La 72ª edizione ha acceso i riflettori mercoledì 10 giugno 2026 per terminare il 14 giugno 2026 con un programma che intreccia cinema, serialità televisiva, musica e incontri culturali.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24