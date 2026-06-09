Secondo gli inquirenti la tesi di laurea presentata sarebbe stata in gran parte copiata da quella di un'altra studentessa. Ma l'imprenditrice contrattacca: "io sotto una lente di ingrandimento", mentre l'ex ministro Gennaro Sangiuliano "è plurindagato, ma nessuno lo scrive" ascolta articolo

La Procura di Napoli ha chiuso le indagini per falso relative alla laurea conseguita da Maria Rosaria Boccia. L'imprenditrice, che è accusata di avere copiato il 91% della propria tesi, però contrattacca. E punta il dito contro chi ha messo lei nel mirino mentre l'ex ministro Gennaro Sangiuliano è "plurindagato, ma nessuno lo scrive". Dichiarazioni alle quali a stretto giro replicano i legali dell'ex ministro, sottolineando che è "la signora Boccia a essere imputata per stalking", mentre Sangiuliano "è la parte lesa". Ma mentre il procedimento per quella vicenda inizierà il 6 ottobre, la notizia della chiusura delle indagini per la vicenda della laurea fa presupporre che la Procura possa chiedere il rinvio a giudizio di Maria Rosaria Boccia.

L'accusa: tesi copiata per il 91% Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Napoli, per la sua tesi di laurea in Economia e Management, datata 2023 e intitolata "Sistema Sanitario Nazionale: luci e ombre di un'eccellenza italiana stretta dai vincoli della finanza pubblica", Maria Rosaria Boccia avrebbe usato materiale prodotto da una studentessa della Luiss che si è laureata nel 2018. Ne avrebbe utilizzato il 70 per cento mentre la restante percentuale sarebbe stata prelevata da altre fonti. Non solo. Con la "Dichiarazione di originalità dell'elaborato" avrebbe commesso un altro falso. A sua volta, l'università telematica Pegaso, dove Maria Rosaria Boccia si è laureata, si dice parte offesa: "l'inchiesta è stata avviata a seguito di una denuncia presentata dalla stessa Università", fa sapere. Già a settembre, dopo un servizio giornalistico, la Pegaso aveva avviato le verifiche. Approfondimento Caso Sangiuliano, Boccia a processo per stalking e lesioni

La Boccia: “Io sotto la lente d'ingrandimento, ma Sangiuliano è plurindagato" Gli avvocati dell'imprenditrice, Francesco Di Deco e Francesco Petruzzi, dopo avere ricordato che l'avviso di conclusione indagini non equivale "a un'affermazione di responsabilità" hanno espresso preoccupazione "per la reiterata diffusione di informazioni relative a procedimenti giudiziari prima che gli atti vengano formalmente portati a conoscenza della persona interessata". Dal canto suo, per stigmatizzare l'attenzione che da tempo si concentra sulla sua persona, la Boccia rivela che a Roma l'ex ministro è indagato in tre procedimenti che la vedono parte offesa: circostanza poi confermata dai suoi legali, i quali rendono noto che l'ex ministro è iscritto nel registro degli indagati in procedimenti in cui si contestano lo stalking e la diffamazione aggravata. Il reato di atti persecutori è stato avviato nel dicembre del 2024 mentre per l'altra fattispecie sono stati avviati due distinti procedimenti: uno il primo febbraio scorso, il secondo il 6 maggio scorso. Approfondimento Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni