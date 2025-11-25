Elezioni Campania, Sangiuliano entra in consiglio: flop per Boccia

Tra conferme, nuovi ingressi ed esclusi, il giorno dopo la chiusura dei seggi in Campania si è delineato il nuovo Consiglio regionale (CHI SONO I CONSIGLIERI ELETTI: TUTTI I NOMI). Il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, ottiene un seggio con Fratelli d’Italia. Flop invece per Maria Rosaria Boccia, imputata in un processo in cui è accusata di stalking, minacce e lesioni nei confronti di Sangiuliano, per una serie di episodi avvenuti nel 2024 quando lui era ministro della Cultura. L’imprenditrice si ferma sotto quota cento voti.