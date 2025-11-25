Elezioni Campania, Sangiuliano entra in consiglio: flop per Boccia

Offerte Black Friday
Elezioni Campania, Sangiuliano entra in consiglio: flop per Maria Rosaria Boccia

L'ex ministro entra nel nuovo Consiglio regionale della Campania con Fratelli d’Italia, mentre Maria Rosaria Boccia ottiene meno di cento voti e resta fuori. Non eletta anche Daniela Di Maggio, madre di Giogiò Cutolo, candidata per la Lega nella circoscrizione di Napoli

Tra conferme, nuovi ingressi ed esclusi, il giorno dopo la chiusura dei seggi in Campania si è delineato il nuovo Consiglio regionale (CHI SONO I CONSIGLIERI ELETTI: TUTTI I NOMI). Il giornalista Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, ottiene un seggio con Fratelli d’Italia. Flop invece per Maria Rosaria Boccia, imputata in un processo in cui è accusata di stalking, minacce e lesioni nei confronti di Sangiuliano, per una serie di episodi avvenuti nel 2024 quando lui era ministro della Cultura. L’imprenditrice si ferma sotto quota cento voti. 

Sangiuliano eletto con 9.902 voti, Boccia si ferma a 89

 

Sangiuliano si è classificato al secondo posto nella lista di Fratelli d'Italia, che ottiene tre seggi, con 9.902 voti. L’imprenditrice Boccia è, invece, solo 16esima su 27 nella lista del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, con appena 89 preferenze. Resta fuori dal consiglio anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giogiò Cutolo, ragazzo ucciso per futili motivi al centro di Napoli due estati fa, protagonista di una serie di battaglie per la legalità dopo la morte del figlio. Era candidata nella circoscrizione di Napoli per la Lega. Ha ottenuto solo 964 voti, classificandosi 14esima su 27 candidati.

Roberto Fico in conferenza stampa a Napoli nel suo comitato elettorale , 24 novembre 2025. ANSA / CIRO FUSCO

