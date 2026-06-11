Belfast, altra notte di proteste anti-migranti: auto e case in fiamme

Lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast, nella zona di Kinnaird Avenue: è stato ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video diffuso rapidamente sui media e sui social, alimentando ulteriormente il clima di ostilità.

A innescare e amplificare le proteste sono stati gli appelli diffusi online dai populisti di Farage. Un post dell'estremista Tommy Robinson è stato rilanciato su X da Elon Musk, accompagnato da un invito a scendere in strada. Un sit-in organizzato da Robinson si è tenuto anche davanti al Parlamento a Londra.

La condanna di Starmer

Il premier britannico Keir Starmer ha definito i disordini anti-migranti "scioccanti e del tutto inaccettabili". Ha ribadito che "non esiste alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, né per chi li ha incoraggiati, online o altrove", sottolineando che "è evidente che le persone sono state prese di mira a causa della loro origine" e che "i responsabili sentiranno tutta la forza della legge". Nonostante gli appelli istituzionali, con il passare delle ore la tensione è aumentata e gruppi di manifestanti sono tornati in strada a Belfast, dando vita a nuovi scontri e incendi.