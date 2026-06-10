Belfast, proteste anti-immigrati tra incendi e scontri

A Belfast centinaia di persone hanno preso parte a proteste anti-immigrazione sfociate in scontri, incendi e attacchi contro abitazioni e veicoli. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti per evacuare i residenti dalle aree più colpite. Le violenze sono scoppiate dopo la diffusione online di un video relativo a un accoltellamento che ha provocato il ferimento grave di una persona.