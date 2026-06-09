Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni, è stato identificato mentre si trovava su un bus a Bardonecchia, di ritorno dalla Francia. Un primo ricercato, Jefferson Smit Echevarra Verano, è stato fermato il 5 giugno con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori. Gli indagati sono in tutto 17, alcuni dei quali ancora non identificati. La vittima, Gianluca Ibarra Silvera, è deceduta la notte del 26 maggio a seguito delle ferite riportate ascolta articolo

È stato fermato dalla polizia un secondo sospettato per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Il giovane, Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni, è stato rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino: si trovava a bordo di un pullman proveniente dalla Francia ed è stato identificato dal personale della polizia di frontiera. Il 5 giugno è stato fermato anche il primo sospettato dell’omicidio: Jefferson Smit Echevarra Verano, 19enne peruviano componente di una banda dei Latin Kings. Melendez è stato portato dalla Squadra mobile di Milano nel carcere di San Vittore. Nelle prossime ore sarà sentito dal gip per la convalida del fermo per omicidio aggravato, la stessa accusa mossa a Verano.

La ricostruzione dell’aggressione Gli indagati per i fatti avvenuti alla stazione di Milano Certosa sono 17, alcuni dei quali ancora da identificare. La notte del 26 maggio, il 22enne Gianluca Ibarra Silvera si trovava alla stazione ferroviaria insieme al fratello e a un amico quando è stato circondato e colpito dal gruppo di aggressori che, come ricostruito dagli investigatori, "si autodefiniva appartenere ai Latin Kings”. La vittima, intorno alle 21, aveva avuto un diverbio con i ragazzi sudamericani che poi, per ritorsione, hanno "agito con un'azione preordinata dell'intero gruppo che si muoveva in modo unitario e coordinato". Gianluca Ibarra Silvera è stato raggiunto con un fendente che gli ha reciso l'arteria femorale provocando un’emorragia fatale. Leggi anche Omicidio Milano Certosa, ipotesi scambio persona: telecamere al vaglio