Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di Sky TG24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Una rapina da manuale negli scorsi giorni ha preso di mira una filiale dell’istituto bancario "Credit Agricole". Alcuni banditi hanno fatto irruzione dopo esser entrati da un foro collegato ai sotterranei, violando decine di cassette di sicurezza e tenendo in ostaggio per circa un’ora 25 persone. I rapinatori, armati, avevano il volto coperto.

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni nei confronti del calciatore Manolo Portanova per violenza sessuale di gruppo. Lo stesso giocatore ha espresso tutta la propria amarezza per l’esito del processo: "È assurdo, sono cinque anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove. Non mi fermerò perché credo nella giustizia".

Addio all’ex portiere della Juventus Alex Manninger, morto in un incidente stradale dopo aver attraversato un passaggio a livello senza barriere vicino a Salisburgo.

Guerra in Medio Oriente. Nelle scorse ore Israele e Libano hanno raggiunto un accordo; intanto, proprio in riferimento alla situazione, sul social Truth è comparso un messaggio che dice: "L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro".

Tendenze del momento. In ambito food si sente sempre più spesso parlare dello “smash burger”, diventata una vera moda anche in tutte le città italiane e nelle principali capitali come Londra, Berlino e Madrid. Tra le realtà più consolidate c’è Street Smash Burgers, fondato a Lisbona nel 2024 dalla coppia di giovanissimi Beatriz Santillana e Carlos Antón Conde.

Le cose vanno diversamente, invece, per la celebra azienda di fast fashion H&M, che ha deciso di chiudere diversi negozi nel 2026. L’azienda svedese punterà di più sull’online e sui punti vendita più performanti. Secondo quanto emerge, inoltre, starebbe valutando anche la chiusura dello studio creativo francese del marchio & Other stories.

La musica. Una celebre popstar ha annunciato l'uscita di Confessions On A Dance Floor: Part II, il suo nuovo album, il quindicesimo in studio. Il sequel di Confessions On A Dance Floor del 2005, il disco che mescolava la dance degli anni Settanta e Ottanta, con l'elettronica d'inizio millennio e il pop, era un progetto molto atteso, spesso discusso ma mai diventato realtà fino ad oggi.

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