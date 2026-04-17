Portanova, confermata in Appello la pena 6 anni per violenza sessuale

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni nei confronti del calciatore della Reggiana Manolo Portanova per violenza sessuale di gruppo, giocatore ha espresso tutta la propria amarezza per l’esito del processo: "È assurdo, sono cinque anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove. Non mi fermerò perché credo nella giustizia". La difesa, rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni, ha già annunciato che la decisione sarà impugnata in Cassazione, aprendo così un nuovo capitolo giudiziario nella vicenda. Di segno opposto la reazione della controparte, che ha espresso soddisfazione per la sentenza. In aula era presente l’avvocato Jacopo Meini, legale della parte offesa.