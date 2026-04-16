Addio ad Alex Manninger, morto in incidente ex portiere della Juve

Lutto improvviso nel mondo del calcio. A soli 48 anni è morto Alex Manninger, ex portiere austriaco molto conosciuto in Italia, dove aveva vestito le maglie di Juventus, Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. Secondo quanto riferito, la sua auto sarebbe stata travolta da un treno dopo aver attraversato un passaggio a livello senza barriere vicino a Salisburgo. “Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune”, ha scritto la Juventus in un comunicato esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia del suo ex portiere. Con i bianconeri Manninger aveva collezionato 42 presenze in quattro stagioni, prima di salutare nel 2012 e proseguire la sua carriera all'estero. Pochi giorni fa aveva rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui aveva parlato delle sue esperienze di ieri e del calcio di oggi, rivelando che era stato “un onore fare il secondo di Gigi Buffon”.