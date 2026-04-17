Napoli, rapina ad una filiale di "Credit Agricole": cosa è successo

Per circa un'ora un gruppo di malviventi ha tenuto in ostaggio 25 persone, dopo aver fatto irruzione in una banca di piazza Medaglie d’Oro. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di liberare tutti, ma i ladri, dopo aver forzato decine di cassette di sicurezza, sono scappati dallo stesso foro nel pavimento creato per entrare

Momenti di autentico panico nella giornata di ieri, 16 aprile, a Napoli, esattamente in piazza Medaglie d’Oro, quando dopo una segnalazione i carabinieri hanno circondato la filiale dell’istituto bancario "Credit Agricole" perchè era in corso una rapina. Un gruppo di banditi, infatti, ha fatto irruzione nella banca tenendo in ostaggio, inizialmente, almeno 25 persone tra clienti e dipendenti. I rapinatori, armati, hanno il volto coperto. Sono circa le 12.30 e per quasi un'ora i malviventi tengono sotto scacco coloro che erano all'interno della filiale al momento dell'irruzione. L'obiettivo, come ricostruisce il " Corriere della Sera " sono le cassette di sicurezza che poi, in effetti, vengono manomesse.

Gli ostaggi liberati

Qualcuno, tra gli ostaggi, inizia ad accusare dei malori mentre fuori dalla banca l'area viene blindata dalle forze dell'ordine intervenute, con i carabinieri che si avvalgono dell'intervento del Gis, il Gruppo di intervento speciale. Si fa strada anche l'ipotesi di una fuga dei banditi, mentre regna l'incertezza su quanto stia accadendo dentro l'istituto bancario. Poi, quando erano circa le 13.30, vigili del fuoco e carabinieri aprono un varco permettendo agli ostaggi di uscire fuori. Sono tutti sotto schock, ma illesi. Sei persone vengono medicate sul posto, nessuno necessita del ricovero in ospedale. Nei pressi della banca arriva poi anche il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.

La fuga dei banditi

Una seconda svolta, dopo la liberazione degli ostaggi, arriva intorno alle 17, quando gli uomini del Gis entrano nella filiale della banca, dopo aver aspettato il momento propizio. Dentro la banca assaltata non c'è nessuno. I banditi sono scappati esattamente da dove erano entrati nella banca, ovvero da un buco presente nel pavimento, a sua volta collegato ad un cunicolo sotto terra e alla rete fognaria.

Il furto

Emerge poi come effettivamente siano state violate decine di cassette di sicurezza anche se, per far luce su cosa sia stato davvero rubato, serviranno le denunce da parte dei clienti. Le forze dell'ordine individuano un veicolo, sospettato di esser stato usato dalla banda e operano i rilievi del caso.

La ricerca dei ladri

Scatta subito la ricerca dei malviventi in fuga. I carabinieri ascoltano i racconti degli ostaggi per cercare di ricostruire nei dettagli quanto successo. "Erano italiani", sarebbe stata una delle segnalazioni.

