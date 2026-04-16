Secondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura in Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. I clienti e il personale della banca sarebbero stati fatti uscire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno circondato l'edificio in cui si trova la banca

Rapina in una filiale dell'istituto bancario Credit Agricole in Piazzale Medaglie D’oro a Napoli. Secondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno circondato l'edificio in cui si trova la banca. I militari stanno attualmente tenendo sotto controllo gli ingressi della banca e i locali attigui alla filiale, per evitare che i responsabili della rapina possano tentare la fuga. Secondo quanto si apprende, dopo alcuni momenti concitati, i clienti e il personale della banca, tenuti come ostaggi in un primo momento, sarebbero stati fatti uscire. Sei persone hanno fatto ricorso alle cure mediche in seguito a malori dovuti allo spavento. Nessuno è grave.