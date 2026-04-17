Dagli Usa all'Europa, lo smash burger conquista anche l’Italia

In un mercato già saturo di idee esportate dall’estero, lo smash burger è diventato di tendenza anche in tutte le città italiane e nelle principali capitali come Londra, Berlino e Madrid. Ecco il suo segreto

La carne dev’essere fresca e tritata e il batticarne robusto, rigorosamente in acciaio inox. Per avere lo smash burger perfetto, anche a casa, non servono liste di ingredienti sterminate né competenze particolari ma una materia prima specifica e una tecnica particolare. Le origini dell’hambuger smash (dall’inglese “colpire, fratturare”) sono fumose ma sicuramente statunitensi e dai tavoli a stelle e strisce, il piatto ha conquistato anche i palati europei. In un mercato già saturo di idee esportate dall’estero, lo smash burger è diventato di tendenza anche in tutte le città italiane e nelle principali capitali come Londra, Berlino e Madrid.

Come si cucina

Tutta la bontà dello smash burger risiede nel modo in cui viene cucinato. La polpetta di carne tritata viene schiacciata con il batticarne e cucinata a fuoco vivace sulla piastra, il patty (medaglione) principalmente di manzo in stile americano. Non solo la carne è specifica, non eccessivamente magra, ma anche la lavorazione segue la tecnica chiamata lazy edge (dall’inglese “bordo a merletto”), che esalta il contrasto tra crispy e juicy, La lavorazione prevede di schiacciare la carne sulla piastra rovente in modo che il centro rimanga spesso e succoso, mentre i bordi vengono assottigliati fino a diventare croccanti. In questo modo si crea un burger “piatto” dalla consistenza contrastante: morbido dentro e croccante fuori.

Come si accompagna

Così semplice ma anche così versatile, solitamente lo smash burger viene accompagnato a patatine fritte classiche ma sono apprezzate anche le patate dolci americane e quelle condite con salsa al tartufo e grattugiata di parmigiano. Per ricreare un piatto a stelle e strisce completo. Anche il resto della ricetta dev’essere scelta con cura: da un pane soffice e farcito a salse home made.

Le aperture in Italia

Milano ha fatto da capofila, poi Roma l’ha seguita: Street Smash Burgers, fondato a Lisbona nel 2024 dalla coppia di giovanissimi Beatriz Santillana e Carlos Antón Conde, è una delle realtà di smash burger in più rapida crescita in Europa con 20 ristoranti e 12 milioni di euro di fatturato. I primi negozi sono stati aperti nel capoluogo lombardo e poi nella capitale e sono già state fissate le prossime aperture, a Torino e a Roma, vicino a piazza Bologna, centro della movida giovanile. Anche Joe Bastianich, famoso ex giudice di Masterchef Italia, ha lanciato JB Burger, che punta a ridefinire il linguaggio dell’hamburger contemporaneo in Italia, con una proposta che parte dallo smash burger per evolversi progressivamente in un’offerta più ampia e strutturata.

Dopo il debutto all'ombra della Mole, a Torino, anche Smashers ha raddoppiato con una seconda apertura a Milano, in Corso Buenos Aires 2. Un progetto che nasce dall'intuizione di quattro giovani imprenditori - Marco Radovic, Davide Axerio, Carmelo Cito e Andrea Vendola - uniti dal desiderio di portare in Italia la versione più tradizionale del comfort food statunitense.