H&M chiude 160 negozi nel 2026. Nel piano tagli anche per l'Italia

Il gruppo svedese attualmente sta fronteggiando i competitor dell’e-commerce e, in particolare, l’aggressività della cinese Shein, che domina la fascia di prezzo più bassa. C’è poi la competizione con Zara, che, però, si è mossa in una direzione diversa, puntando su una maggiore qualità. H&M è risultata quindi meno incisiva per i consumatori, con un calo costante delle quote di mercato sia in Europa che in Nord America.

Come ricorda Business Times, dal suo picco del 2015, H&M ha perso circa la metà del suo valore di mercato, bruciando decine di miliardi di dollari di capitale azionario. Le vendite online rappresentano ora circa il 30% del fatturato. Il numero dei negozi intanto, ha già iniziato a ridursi: gli store ora sono il 19% in meno rispetto al picco del 2019 (con anche la chiusura di tutti i 130 negozi Monki acquisiti).