Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Fine anno, tempo di classifiche. La rivista statunitense Time ha eletto, come di consueto, la persona dell'anno, come anche il giornale “Politico”, che ha identificato la personalità più influente in Europa tra i protagonisti della politica del Vecchio Continente.

TasteAtlas ha decretato le 100 città nel mondo in cui si mangia meglio e le prime tre sono tutte italiane. Mentre per gli appassionati di videogiochi è disponibile Playstation Wrap-Up 2025, un resoconto dettagliato di quali giochi sono stati i preferiti durante l’anno che sta per terminare.

Premiata con il Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, che è stata in questi giorni ad Oslo. In un’intervista rilasciata alla Bbc, la leader dell'opposizione venezuelana ha raccontato di non aver potuto “abbracciare nessuno” per diversi mesi.

Addio alla celebre scrittrice Sophie Kinsella, dopo un tumore che aveva annunciato sui social l’anno scorso. La notizia della scomparsa dell’autrice del bestseller “I Love Shopping” è stata diffusa il 10 dicembre dalla famiglia tramite un post sull’account Instagram dell’autrice: “Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita".

