MasterChef 2026, da stasera al via: come e dove vederlo

La quindicesima edizione di MasterChef Italia ( SPECIALE ), il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, sta per iniziare e andrà in onda da oggi giovedì 11 dicembre alle ore 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go . Da venerdì 19 dicembre , inoltre, tornerà MasterChef Magazine, ricco tutti i giorni di ospiti, approfondimenti e sorprese sulla Masterclass della nuova stagione. Per il settimo anno di fila, i tre amatissimi Chef stellati Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in veste di giudici riapriranno a decine di aspiranti chef le cucine di MasterChef Italia ed eleggeranno il nuovo MasterChef italiano, cioè il Miglior chef amatoriale d’Italia che dovrà essere un conoscitore della tradizione e un ricercatore dell’innovazione. Infatti, il principio fondamentale sarà “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Il vincitore si aggiudicherà come premi 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

AL VIA CON I LIVE COOKING

Nei primi due episodi della nuova stagione di MasterChef Italia gli aspiranti chef affronteranno i Live Cooking. Gli aspiranti membri della Masterclass avranno una prima preziosissima occasione per far conoscere sé stessi e la propria idea di cucina ai giudici Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, con 45 minuti per impostare il piatto dietro le quinte e 5 minuti per ultimarlo, raccontarlo e raccontarsi. Se conquisteranno tutti e tre i giudici, potranno indossare il grembiule bianco e diventare concorrenti ufficiali della Masterclass; se otterranno due sì su tre riceveranno invece il grembiule grigio, che li metterà in stand-by; con un solo sì, o con nessun sì, dovranno infine tornare a casa. I concorrenti potranno inoltre scegliere di avvalersi del meccanismo “all-in”: in cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, dovranno convincere necessariamente tutti e tre i giudici. In tal caso, resteranno loro due sole possibilità: o ottenere l’unanimità, e con essa il grembiule bianco, o abbandonare il sogno di entrare in Masterclass. Già nei 45 minuti iniziali, la “vedetta dei giudici” Chiara Pavan, la Migliore Chef donna italiana per le Guide de L’Espresso 2019 e la Migliore Chef donna per la Guida Identità Golose 2020, nonché componente già nota nella famiglia di MasterChef Italia, sorveglierà il lavoro dei cuochi e affiancherà gli aspiranti chef nelle preparazioni con aiuti e consigli. Inoltre, durante i rispettivi colloqui, i tre giudici potrebbero chiedere delucidazioni su quello che ha visto dietro le quinte e dare un primissimo giudizio sulle loro abilità. Terminata la carrellata di tutti gli aspiranti componenti della Masterclass, i grembiuli grigi affronteranno il Creative Test, una prova inedita basata su fantasia e creatività dei cuochi amatoriali grazie alla quale i giudici definiranno la Masterclass dell’edizione. Nel corso delle puntate non mancheranno poi, sorprese nelle prove, esterne spettacolari e grandi ospiti, dall’atteso ritorno di Jeremy Chan (chef e co-fondatore del ristorante Ikoyi a Londra), Ciccio Sultano (2 Stelle Michelin nel ristorante Duomo di Ragusa), Iginio e Debora Massari (con la temuta prova di pasticceria), Jessica Rosval (allieva di Massimo Bottura) con le donne del progetto Roots e Ángel León (3 Stelle Michelin con il ristorante Aponiente a Cadice, in Spagna).