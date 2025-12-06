Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Caso di Garlasco. Con il deposito della perizia che contiene gli esiti delle analisi condotte dalla genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, nominati dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell'ambito dell'incidente probatorio disposto per far luce sull'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'ennesimo scontro. In aula, dal prossimo 18 dicembre, gli esperti nominati dalle parti si daranno battaglia, in particolare sugli esiti delle analisi sul Dna repertato sulle unghie di Chiara.

Intanto le cronache hanno fatto registrare un nuovo femminicidio. Vittima una donna di 50 anni di origini macedoni, trovata morta in un'abitazione che, stando alle prime informazioni, sarebbe stata picchiata a morte dal marito.

Notizie dall’estero. Negli scorsi giorni si è svolta la quarta visita, da quando è presidente della Francia, di Emmanuel Macron in un Paese asiatico dove - tra gli altri- ha affrontato il tema del cessate il fuoco in Ucraina.

Dagli Stati Uniti l'ultimo capitolo della storia del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, con la pubblicazione di foto e video inediti da parte dei democratici della commissione vigilanza della Camera americana che riguardano, in particolare, un resort di Epstein per decenni luogo al centro degli abusi su ragazze e giovani donne.

Lo spettacolo. Si è concluso X Factor: l’edizione condotta da Giorgia ha visto sfidarsi Delia, ROb e EroCaddeo attraverso tre manche di gara al cardiopalma.

Natale alle porte. Con la tradizionale accensione dell’albero del Rockefeller Center, parte ufficialmente la stagione festiva 2025, con migliaia di persone riunite a naso all’insù tra luci scintillanti, musica dal vivo e ospiti d’eccezione. Un Natale che sarà dispendioso per le famiglie italiane, stando ad un rapporto congiunto tra Facile.it e Consumerismo No Profit, legato ad alcune delle voci di spesa delle famiglie italiane nel corso del periodo natalizio.

Alcune curiosità sull’anno che va concludendosi: un’analisi specifica ha certificato quali sono state le parole maggiormente cercate negli ultimi dodici mesi su Google. Mentre l’uscita di Spotify Wrapped 2025 ha evidenziato gli artisti maggiormente ascoltati nel corso di quest’anno. quarta e quinta posizione.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24