Albero di Natale del Rockefeller Center acceso a New York. FOTO

La magia del Natale ha illuminato ancora una volta il cuore di New York. Con la tradizionale accensione dell’albero del Rockefeller Center, la città ha dato ufficialmente il via alla stagione festiva 2025, riunendo migliaia di persone tra luci scintillanti, musica dal vivo e ospiti d’eccezione
- L’85esima cerimonia di accensione dell’albero di Natale del Rockefeller Center, tenutasi nel dicembre 2025, ha trasformato Midtown Manhattan in uno spettacolo di luci, musica e momenti di festa
- Il maestoso abete di quest'anno, alto oltre venti metri, è stato decorato con migliaia di luci LED e sormontato dalla tradizionale stella di cristalli Swarovski
- Migliaia di spettatori si sono riuniti attorno alla celebre pista di pattinaggio del Rockefeller Center, mentre milioni hanno seguito l’evento in diretta
- Quest'anno sul palco si è esibito, tra gli altri, anche Marc Anthony cantante, attore e produttore statunitense di origini portoricane, considerato una delle voci più importanti della musica latina, nonchè ex marito di Jennifer Lopez
- L’accensione dell’albero, culminata in un conto alla rovescia collettivo, ha regalato ai presenti un momento di pura meraviglia, segnando l’inizio ufficiale delle festività natalizie