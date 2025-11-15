Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Guerra Russia-Ucraina al centro delle cronache (DIRETTA). Dopo settimane di battaglie, i soldati russi sono riusciti a penetrare nella città di Pokrovsk, dove per stessa ammissione degli ucraini si trovano attualmente oltre 300 militari di Mosca. Le forze ucraine di difesa del sud annunciano di essersi ritirate dalle posizioni vicine a 5 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia.

Intanto “The Economist” ha calcolato la percentuale di territorio ucraino che la Russia è riuscita a occupare da maggio 2025, pagando un prezzo in vite umane altissimo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di avere “l'obbligo" di fare causa alla Bbc per la modalità attraverso cui una parte del suo discorso del 6 gennaio 2021 è stata modificata in un documentario della Bbc. Lo scrive la stessa emittente britannica, citando un'intervista a Fox News in cui il tycoon ha affermato che il suo discorso è stato "massacrato" e che il modo in cui è stato presentato ha "frodato" gli spettatori.

In Italia potrebbe esserci una novità nelle indagini sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, avvenuta nel 1994. Cani molecolari e investigatori hanno effettuato scavi sotto la Casa del Jazz di Roma, all’inizio di via Cristoforo Colombo. L’intervento è stato disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a seguito di una richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni.

Potrebbero cambiare le regole dell’e-commerce. Dopo il via libera dei ministri dell'Economia riuniti nell’Ecofin all’abolizione delle deroghe sui dazi per le spedizioni da Paesi extra-Ue di piccolo importo, il governo italiano valuta l’introduzione di una tassa da 2 euro per i pacchi sotto i 2 chilogrammi.

Lo sport. Nella penultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, gli azzurri hanno trionfato per 2 a 0 in Moldavia, avvicinandosi ai playoff. L’ultimo match sarà a San Siro, contro la Norvegia.

Il cinema. Uscito nelle sale l’ultimo film di Pierfrancesco Favino, dal titolo “Il Maestro”. Una pellicola che usa lo sport come metafora della vita.

Curiosità. A Lione, in Francia, si svolge ogni due anni il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate, campionato mondiale di pasticceria organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). Il tema dell'ultima edizione è stato: “La natura: le bellezze della mia nazione”. Chi ha trionfato?

