Campionato del mondo di pasticceria 2025, vince la Cina

La Cina vince il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate, campionato mondiale di pasticceria organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). Il premio Miglior Pralina è stato dell'Italia. Undici le Nazioni in gara, provenienti dai cinque continenti, che si sono sfidate per due giornate sotto la supervisione del Maestro Iginio Massari, presidente d'onore. Ogni squadra, composta da tre pasticcieri qualificati ai campionati nazionali e un team manager, ha avuto 7 ore e mezzo di tempo per realizzare una scultura in cioccolato, una scultura in zucchero, due praline, una torta moderna e una monoporzione gelato, interpretando il tema dell'edizione: 'La natura: le bellezze della mia nazione'.

Sul podio Cina, Marocco e Argentina

Il Paese del Dragone ha vinto con un team composto da Lu Haoran, Sun TongTong e Liu Xinru. La nazionale si è distinta con l'opera intitolata La bellezza della patria naturale, che comprende due sculture: una in cioccolato raffigurante un panda gigante su una zattera di bambù che solca le acque, e una in zucchero che rappresenta un vigoroso leopardo cinese, simbolo della maestosità delle montagne e dei fiumi della Cina. La medaglia d'argento è stata conquistata dal Marocco grazie a Mohamed El Yazidi, Omar Eddib e Ali Gousaid, che hanno realizzato 'Escursione Botanica', un omaggio alla biodiversità vegetale e ornitologica del Paese. Le sculture in cioccolato e zucchero riproducono cicogne, simbolo di fertilità e buona fortuna, mentre nei dolci sono stati utilizzati "ingredienti pregiati come mandorle, sesamo, albicocche, cocco, ananas e menta". Terzo posto per l'Argentina che con il suo team composto da Julia Debicki, Emiliana Amandio e Trinidad Galarce che hanno rappresentano il puma e il tucano, simboli della fauna e della ricchezza naturale del Paese. Nei loro dolci sono stati utilizzati ingredienti dal sapore esotico come mango, vaniglia, cacao, pistacchio e melograno.