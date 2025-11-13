Sciopero del 14 novembre: a rischio voli EasyJet, Volotea e mezzi Atac

Sciopero 14 novembre: a rischio voli EasyJet, Volotea e mezzi Atac a Roma. Cosa sapereCronaca
Venerdì 14 novembre è una giornata complicata per chi viaggia. In programma, infatti, ci sono tre scioperi: due interessano il settore aereo, con possibili cancellazioni o ritardi per i voli EasyJet e Volotea. Uno, invece, riguarda la rete del trasporto pubblico locale a Roma, con possibili disagi per i mezzi Atac. Ecco gli orari delle mobilitazioni e le fasce di garanzia
Lo sciopero di Volotea
Partiamo dai voli. Nel settore aereo, lo sciopero durerà fino a 24 ore. Il personale della compagnia aerea Volotea, aderente alla sigla sindacale Uilt-Uil, incrocia infatti le braccia dalle 00:00 alle 23:59 di venerdì 14 novembre. I lavoratori chiedono il riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale e un contratto più equo.
Uilt: "Istanze inascoltate"
Nel proclamare lo sciopero, la Uiltrasporti ha sottolineato che, "nonostante i tentativi e la revoca di un precedente sciopero per favorire il dialogo, le fasi di trattativa avviate il 3 e il 14 ottobre e culminate nel verbale di mancato accordo del 22 ottobre non hanno prodotto soluzioni soddisfacenti. La mobilitazione si rende necessaria per rivendicare i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori Volotea, le cui istanze rimangono inascoltate".
Le motivazioni dello sciopero
In particolare, denuncia la Uiltrasporti, "persiste la mancanza di un contratto aziendale di lavoro che regoli in modo equo e trasparente i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda. Inoltre, le decisioni unilaterali prese dall'azienda, che si ostina a non voler riconoscere la Rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) della Uiltrasporti, minano i principi delle corrette relazioni industriali e della rappresentanza dei lavoratori".
I presìdi negli aeroporti
Contestualmente all'astensione dal lavoro, conclude Uiltrasporti, "verranno organizzati dei presidi presso i principali aeroporti e sedi interessate, al fine di dare maggiore visibilità alle ragioni della protesta e per informare l'utenza e l'opinione pubblica sulle problematiche che affliggono il personale di Volotea".
Lo sciopero di EasyJet
Non solo Volotea. Venerdì 14 novembre incrocia le braccia anche il personale navigante di EasyJet, rappresentato dal sindacato Usb Lavoro Privato, per 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00, per protestare contro le condizioni di lavoro e la mancanza di tutele. La Usb Lavoro Privato chiede alla compagnia aerea una maggiore stabilità contrattuale, più tutele contro la pressione lavorativa e un confronto diretto con la dirigenza.
Le fasce orarie di tutela
Si ricorda che, durante gli scioperi, l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) garantisce comunque i voli nelle fasce orarie di tutela, ossia dalle ore 7.00 alle 10.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00, nelle quali i voli devono essere effettuati. Stessa cosa vale per i collegamenti con le isole, i voli in continuità territoriale, intercontinentali e i servizi di pubblica utilità. Come sottolinea l'Enac, informazioni dettagli sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.
Lo sciopero in Atac
Venerdì complicato anche per chi viaggia sui mezzi Atac a Roma. Le organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con le consuete fasce di garanzia. L'agitazione si svolgerà in due fasce orarie, ossia dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 alla fine del servizio diurno. Due anche le fasce di garanzia, durante le quali il servizio sarà assicurato: dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.29 e dalle 17.00 alle 19.59.
I servizi non garantiti in metro
Durante lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl per Atac, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.
I bus garantiti
Nel territorio di Roma, si legge sul sito di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac, a eccezione di 17 collegamenti bus gestiti in sub-affidamento per conto sempre di Atac. I bus numero 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980 saranno regolarmente in strada. Oltre alle 17 linee Atac in regime di sub-affidamento, saranno regolari anche tutte le 91 linee di bus gestite dagli operatori privati Atr Mobility, Autoservizi Troiani, Bis e Tuscia: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19. Servizio regolare, poi, per i collegamenti di Cotral e Trenitalia.
