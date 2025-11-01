Scioperi a novembre 2025: calendario manifestazioni, date e orari

Introduzione
Anche il mese di novembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Previste diverse agitazioni nazionali: il comparto scuola incrocia le braccia il 4 novembre; i medici il 5 novembre e i farmacisti il giorno seguente. Il 6 novembre prevista un’agitazione di 24 ore del personale del Comune di Bologna a causa del mancato aumento degli stipendi. Previsto per il 28 novembre uno sciopero generale.
Quello che devi sapere
Sciopero scuola e università - 4 novembre
Martedì 4 novembre è previsto uno sciopero nazionale del comparto scuola e università. A indire questo sciopero sono stati il sindacato SISA, che ha esteso la proclamazione a tutto il personale docente, dirigente e ATA, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, in servizio sia sul territorio nazionale che all’estero; e l’Osservatorio Contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università, che ha coinvolto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e i lavoratori dell’università, inclusi assegnisti, RTD, borsisti e docenti a contratto.
Per approfondire: Lo sciopero generale è legittimo? Cosa dice la legge e le posizioni di Garante e sindacati
Sciopero medici - 5 novembre
Il 5 novembre previsto uno sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato dal sindacato Snami. Lo sciopero è contro “il ruolo unico”, che “equivale alla fine della medicina territoriale”. Il medico di famiglia, scrive Angelo Testa, presidente del sindacato, nella lettera, “sta diventando un semplice ingranaggio amministrativo, dipendente del sistema ma con tutti gli svantaggi della convenzione, così si cancella l’autonomia professionale.
Per approfondire: Sciopero, cos’è la precettazione e quali sono le tempistiche
Sciopero farmacisti – 6 novembre
Il 6 novembre i quasi 60 mila dipendenti e i collaboratori delle farmacie private presenti in tutta Italia incroceranno le braccia per 24 ore. Lo sciopero - indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - è "a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024". Lo rendono noto i sindacati, che chiedono alla parte datoriale Federfarma di "tornare al tavolo di trattativa e riconoscere il valore reale della professione". Le farmacie private convenzionate aderenti a Federfarma sono oltre 18mila sul territorio nazionale.
Sciopero Comune di Bologna – 6 novembre
Il prossimo 6 novembre è previsto uno sciopero di 24 ore del personale del Comune di Bologna, indetto dai sindacati Sgb, Cgil, Cisl e Uil. Motivo del contendere l’aumento degli stipendi, motivo per cui già da diverso tempo il personale comunale era in stato di agitazione, con il decreto Pubblica Amministrazione licenziato lo scorso marzo da Roma che è oggi al centro della disputa tra i sindacati e Palazzo d’Accursio.
Sciopero ATM – 7 novembre
Il 7 novembre il sindacato Al-Cobas ha proclamato un’agitazione di 24 ore che coinvolgerà tutti i lavoratori del gruppo ATM. Previsti disagi a Milano, con metro, tram e mezzi di superficie che potrebbero subire diverse cancellazioni: l’azienda non ha ancora confermato l’agitazione ma dovrebbe anche in questo caso essere confermata la fascia di garanzia fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.
Sciopero nazionale aerei – 14 novembre
Nella giornata di venerdì 14 novembre il personale ENAV incrocerà le braccia per 4 ore (dalle 13 alle 17) in una mobilitazione indetta da ASTRA, la nuova associazione sindacale del traffico aereo.
Sciopero nazionale 28 novembre
Diversi sindacati, da Usb e Cub a Cobas, Adl, Clap e Sial, hanno convocato per l'intera giornata del 28 novembre lo sciopero generale per tutti i settori privati e pubblici. Interessati diversi ambiti: il settore ferroviario aderirà allo sciopero generale del 28 novembre, con una mobilitazione di 24 ore che scatterà dalle 21 del 27 novembre alle 21 del 28 novembre. Durante questo periodo sono previsti ritardi, soppressioni e limitazioni di percorso. Le fasce di garanzia garantiranno solo i servizi minimi, ma la circolazione sarà fortemente ridotta per tutta la giornata. Interessato anche il settore aereo, con uno sciopero che interesserà il personale di volo, gli addetti handling e i servizi aeroportuali. Sono infatti attesi cancellazioni e ritardi in diversi aeroporti italiani, soprattutto a Milano Malpensa. La mobilitazione riguarderà anche le autostrade, con il personale operante che si fermerà dalle 22 del 27 novembre alle 22 del giorno successivo.
Sciopero avvocati - Dal 28 al 30 novembre
Dal 28 al 30 novembre previsto uno sciopero degli avvocati di Roma proclamato della Corte penale di Roma: per due giorni ci sarà astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale.
Sciopero ATM – 30 novembre
Il sindacato CONFIAL-Trasporti ha proclamato un’agitazione di 4 ore, dalle 8.45 alle 12.45 di domenica 30 novembre, che interesserà i lavoratori del trasporto pubblico locale ATM.
Per approfondire: Manovra, Usb e Cub proclamano sciopero generale il 28 novembre: cosa sappiamo