Scioperi a novembre 2025: calendario manifestazioni, date e orari

Martedì 4 novembre è previsto uno sciopero nazionale del comparto scuola e università. A indire questo sciopero sono stati il sindacato SISA, che ha esteso la proclamazione a tutto il personale docente, dirigente e ATA, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, in servizio sia sul territorio nazionale che all’estero; e l’Osservatorio Contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università, che ha coinvolto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e i lavoratori dell’università, inclusi assegnisti, RTD, borsisti e docenti a contratto.

