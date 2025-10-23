Manovra, Usb e Cub proclamano sciopero generale il 28 novembre

Secondo l'Usb inoltre "non è accettabile che si continui ad allungare l'età pensionabile che va invece riportata a 62 anni: in Italia si lavoro troppo e con salari da fame. È insopportabile che milioni di pensionati siano condannati ad una vecchiaia di povertà assoluta”. La nota dell’Unione sindacale di base afferma che “a pagare devono essere le banche, che hanno incassato extraprofitti e stanno affamando il Paese, approvando interventi veri ben diversi dalle iniziative ipocrite inserite nella legge di Bilancio. Le tariffe dei beni e servizi essenziali vanno messe sotto regime controllato”. Infine "invece di comprare e costruire nuove armi è ora di tornare a costruire case popolari e di affrontare l'emergenza della sanità pubblica, investendo in personale e strutture sanitarie".