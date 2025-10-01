Scioperi a ottobre 2025: calendario manifestazioni, date e orari

Introduzione
Sono diversi gli scioperi e le agitazioni sindacali in calendario per il mese di ottobre 2025. Tra i settori interessati ci sono quelli del trasporto pubblico locale, quello ferroviario e anche quello aereo. Convocato anche uno sciopero generale: ecco tutto quello che c’è da sapere e quali sono le giornate a cui prestare maggiore attenzione.
Quello che devi sapere
Sciopero dei treni 2-3 ottobre
L’inizio del mese di ottobre 2025 sarà caldo dal punto di vista degli scioperi: dalle 21 del 2 ottobre alle 20.59 del 3 ottobre è infatti in calendario la sollevazione proclamata da SI-Cobas per il settore ferroviario a livello nazionale. L’agitazione potrebbe coinvolgere personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e dunque potrebbe avere un impatto anche significativo sui trasporti.
Per approfondire: Tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero dei treni del 2 e del 3 ottobre 2025, dagli orari alle fasce di garanzia
Lo sciopero generale del 3 ottobre
La sollevazione del settore ferroviario tra il 2 e il 3 ottobre rientra nel contesto dello sciopero generale di tutte le categorie del settore pubblico e di quello privato proclamato da SI-Cobas. Potrebbero dunque registrarsi diversi disagi durante la giornata del 3 ottobre. La protesta, come si legge nel manifesto pubblicato sul sito della sigla sindacale, è “in continuità con lo sciopero generale del 22 settembre e con i 4 scioperi precedenti da noi organizzati a sostegno della resistenza palestinese! Per la fine del genocidio a Gaza”.
Leggi anche: Sciopero generale per Gaza, cortei in Italia. A Milano scontri manifestanti-forze ordine
Gli scioperi del trasporto pubblico locale
Il mese di ottobre sarà caratterizzato anche da diverse dimostrazioni a carattere locale che coinvolgeranno il trasporto pubblico. Si parte proprio dal 3 ottobre, quando OSR FAISA-CISAL ha proclamato diverse sollevazioni che riguarderanno le città di Palermo, Catania ed Enna. Il 6 sarà invece il turno di Latina, con lo sciopero proclamato da OSP FILT-CGIL/UILT-UIL/UGL-FNA. Per il 10 è invece in programma lo stop di OSR SUL e OSR USB LAVORO PRIVATO che coinvolgerà l’Atac di Roma. Il 15 e il 17, invece, OST CUB TRASPORTI ha proclamato due diversi scioperi che coinvolgeranno rispettivamente La Spezia (24 ore) e Genova (dalle 11.30 alle 15.30).
Lo sciopero del settore aereo del 13 ottobre
Attenzione poi al 13 ottobre, quando è stato proclamato da FAST-CONFSAL uno sciopero che coinvolgerà il personale degli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino. La sollevazione, che acquisisce una rilevanza nazionale, avrà una durata di 4 ore dalle 12 alle 16. Possibili, dunque, disagi negli scali della capitale.
Sciopero al ministero della Giustizia del 15 ottobre
E ancora il 15 ottobre il sindacato Usb Pubblico Impiego ha proclamato per l’intera giornata e su tutto il territorio nazionale uno sciopero che coinvolgerà i lavoratori a tempo determinato del ministero della Giustizia.
Sciopero dell’igiene ambientale del 17 ottobre
Il 17 ottobre, poi, è in programma lo sciopero delle aziende sia pubbliche che private attive nel settore dell’igiene ambientale. A convocare la sollevazione sono state le sigle Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. La protesta interesserà l’intero territorio nazionale e durerà per l’intera giornata.
Sciopero del settore ferroviario del 21 ottobre
Il 21 ottobre, invece, è in programma un’altra sollevazione che coinvolgerà il settore ferroviario: per l’intera giornata è infatti proclamato uno sciopero che riguarderà RFI impianti manutenzione. A convocare l’astensione da lavoro sono state le sigle sindacali Cobas Lavoro Privato e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi.
Sciopero aereo del 29 ottobre
Verso la fine di ottobre è poi convocato un altro sciopero che coinvolge il settore aereo. UILT-UIL, OSP FILT-CGIL e OST FIT-CISL hanno infatti convocato una sollevazione di 24 ore per il 29 ottobre che riguarda personale che opera presso l’aeroporto di Milano Linate. E nella stessa data OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/USB e OSR CUB TRASPORTI hanno proclamato anche uno sciopero di personale che opera presso gli aeroporti di Pisa e Firenze.
Sciopero sanità privata 31 ottobre
A chiudere il mese di ottobre sarà, infine, lo sciopero nel settore della sanità privata. A proclamare l’agitazione, che coinvolgerà i lavoratori con contratto ANASTE, sono state le sigle sindacali Uiltucs, Fisascat Cisl, Fp Cgil, Uil Fpl e Fp Cisl. Lo sciopero durerà per l’intera giornata del 31 ottobre.
Leggi anche: Scioperometro, come monitorare gli scioperi di treni e aerei