Scioperi a ottobre 2025: calendario manifestazioni, date e orari

Il mese di ottobre sarà caratterizzato anche da diverse dimostrazioni a carattere locale che coinvolgeranno il trasporto pubblico. Si parte proprio dal 3 ottobre, quando OSR FAISA-CISAL ha proclamato diverse sollevazioni che riguarderanno le città di Palermo, Catania ed Enna. Il 6 sarà invece il turno di Latina, con lo sciopero proclamato da OSP FILT-CGIL/UILT-UIL/UGL-FNA. Per il 10 è invece in programma lo stop di OSR SUL e OSR USB LAVORO PRIVATO che coinvolgerà l’Atac di Roma. Il 15 e il 17, invece, OST CUB TRASPORTI ha proclamato due diversi scioperi che coinvolgeranno rispettivamente La Spezia (24 ore) e Genova (dalle 11.30 alle 15.30).