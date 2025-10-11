Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Storico annuncio: Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare gli ostaggi israeliani ancora vivi (LIVE). In Medio Oriente dovrebbe arrivare anche l'artefice dell'accordo, il presidente Usa Donald Trump, che ha annunciato il traguardo definendolo "un grande giorno" per tutti.

Festeggiamenti in strada nella Striscia. Hamas e Netanyahu hanno ringraziato il presidente Usa, e non sono mancati i commenti dei politici italiani.

Solo poco tempo prima della notizia si era tenuta una nuova giornata di proteste pro-Gaza che hanno interessato diverse città italiane. Intanto, una nuova flotta di navi, dopo la Global Sumud Flotilla, partita nei giorni scorsi alla volta di Gaza, è stata abbordata in acque internazionali da Israele.

La Francia sta attraversando un delicato momento politico, dopo che il primo ministro nominato dal presidente Emmanuel Macron ha gettato la spugna: "Le ho provate tutte. Considero che la mia missione sia finita", ha detto dopo non essere riuscito a mettere in piedi una squadra di governo.

Addio a Paolo Sottocorona, storico volto del meteo in televisione, scomparso all’età di 77 anni a Firenze, sua città natale, a poche ore dalla sua ultima apparizione in video.

Lo sport. Un ex campione del mondo italiano è diventato il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan e andrà a guidare la selezione locale al Mondiale 2026 che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Congratulazioni a Giulia De Lellis e Tony Effe: l’8 ottobre è nata la prima figlia dell’influencer e del rapper romano.

Carlo Verdone, invece, si prepara a spegnere 75 candeline. Per celebrare il compleanno, il prossimo 17 novembre, lo attende un regalo speciale (condiviso con Alberto Sordi).

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24